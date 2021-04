De gemeente Utrecht loopt miljoenen euro's mis door zogenoemde spookstudenten, mensen die wel in de stad wonen maar niet bij de gemeente staan ingeschreven. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van het stadsbestuur.

Het is voor de gemeente van belang om te weten wie er allemaal in de stad woont, zodat er rekening gehouden kan worden met deze inwoners. Behalve dat studenten er zelf voordeel van hebben wanneer ze zich inschrijven, levert het de stad ook veel geld op: voor elke duizend studenten krijgt de gemeente 1 miljoen euro van het Rijk. Door de spookstudenten loopt Utrecht dit geld nu mis.

De gemeenteraad riep burgemeester Sharon Dijksma eerder al op hier iets aan te doen. In augustus vorig jaar startte de gemeente een campagne om hier verandering in te brengen. Over het effect is alleen nog niets te zeggen, zo laat Dijksma aan de raad weten. In mei wil de gemeente onderzoeken in hoeverre de campagne effect heeft op het aantal inschrijvingen.

Dit onderzoek zal worden afgezet tegen de resultaten van een jaar geleden. Utrecht heeft nu te maken met zo'n tweeduizend spookstudenten. Verreweg het grootste deel, zo'n 64 procent, staat niet ingeschreven omdat ze niet weten dat ze zich moeten inschrijven, het vergeten zijn of de post graag bij hun ouders willen blijven ontvangen. 36 procent kan zich niet inschrijven op hun woonadres, vanwege onderhuur of omdat het niet mag van de particuliere verhuurder.

De gemeente stelde een meldpunt in voor deze laatste groep, maar daar is niet veel gebruik van gemaakt: drie personen in zeven maanden.