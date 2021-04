Een zeventienjarige jongen uit Utrecht is maandag aangehouden vanwege betrokkenheid bij de rellen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland in augustus vorig jaar, meldt de politie woensdag. Met deze aanhouding zijn alle verdachten geïdentificeerd en aangehouden.

De rellen in Kanaleneiland vonden plaats op vrijdagavond 14 augustus. Kort daarvoor waren signalen op sociale media dat jongeren zich wilden verzamelen om te rellen. Zij zouden uit zijn op een confrontatie met de politie.

De jongeren werden gewelddadig en pleegden vernielingen in de wijk. Ruim vijftig jongens werden toen al aangehouden, onder meer voor het niet kunnen tonen van een identificatiebewijs en omdat ze weigerden weg te gaan.

De recherche analyseerde camerabeelden en getuigenverklaringen. Hieruit kwamen nog eens 21 verdachten naar voren die strafbare feiten hadden gepleegd, bijvoorbeeld door vernielingen aan te richten of politie te bekogelen.

De meeste verdachten zijn tussen de dertien en negentien jaar oud en komen bijna allemaal uit Utrecht.