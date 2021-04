Dierenbelangenorganisaties Animals Rights en Fauna4Life stappen naar de rechter om het afschieten van Utrechtse reeën te voorkomen. De provincie gaf vorig jaar toestemming om het hele jaar reeën af te schieten, vooral voor de verkeersveiligheid. Volgens de organisaties zijn er ook alternatieve maatregelen mogelijk.

"Afschieten voorkomt niet dat overgebleven reeën alsnog wegen oversteken. Daarom pleiten wij voor de inzet van alternatieve maatregelen. Onze ingebrachte bezwaren zijn te makkelijk afgedaan", zeggen de organisaties.

Het aantal reeën in de provincie Utrecht is sinds 2006 stabiel. Per jaar vinden zo'n driehonderd aanrijdingen plaats. Dat aantal schommelt amper, hoewel per jaar gemiddeld 550 reeën worden afgeschoten.

"Uit cijfers blijkt dat afschieten niet heeft gezorgd voor minder aanrijdingen. De provincie moet zich achter de oren krabben en dit beleid herzien in plaats van het stug door te zetten", zegt Jessica Smit van Animal Rights.

Volgens de organisaties kan een verlaging van 80 naar 60 kilometer per uur voor automobilisten op provinciale wegen voor een sterke afname in aanrijdingen met dieren zorgen.

Ook het openhouden van bermen zou een belangrijke maatregel zijn, omdat de kans dan groter is dat reeën en automobilisten elkaar eerder zien. Op de Noordwest-Veluwe leidde dat tot een halvering van het aantal aanrijdingen.