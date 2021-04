Burgemeester Sharon Dijksma roept Utrechters op woensdag verstandig om te gaan met de versoepelingen van de coronamaatregelen. De gemeente treft maatregelen om de opening van de winkels en terrassen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

"Voor alle Utrechters en de ondernemers is het heel fijn dat er vanaf woensdag weer iets meer kan. Nu komt het erop aan dat we verstandig met deze ruimte omgaan. Ook in onze stad en regio is het namelijk druk in de ziekenhuizen. Winkel maximaal met z'n tweeën, houd afstand in de wachtrij en maak je afspraak voor het terras vooraf", zegt Dijksma.

Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft de gemeente de nodige maatregelen getroffen. "De verkeersregelaars in hun hesjes, de druktemonitor waarop mensen kunnen zien hoe druk het ergens is, de tekstkarren en dan per fase van drukte bepaalde maatregelen, zoals eenrichtingsverkeer", zegt woordvoerder Jochem Hoogenboom.

Voor de lockdown waren de verkeersregelaars er met name op zaterdag, maar nu zijn ze in ieder geval vanaf dinsdag tot en met het weekend in het centrum te vinden. "Daarna kijken we wat er daarna nodig is."

De gemeente werkt ook heel nauw samen met de ondernemers. Hoogenboom: "Dat is ook waarom de burgemeester deze oproep doet. Maar het is nog steeds zo dat je maximaal met twee personen buiten mag zijn, dus ga niet in groepjes winkelen en reserveer je terrasbezoek vooraf. Zo kunnen we allemaal bijdragen."