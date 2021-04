De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een 21-jarige man uit Leidsche Rijn aangehouden voor een auto-inbraak in Vleuten-De Meern. De inbreker, een bekende van de politie, had zich na een achtervolging verstopt in een tuin in de wijk Vleuten-De Meern.

De man viel op omdat hij met duur gereedschap naar huis fietste. De politie vermoedt dat hij het gereedschap uit een bestelbusje in de wijk Veldhuizen gestolen heeft.

Bij het zien van de agenten liet de verdachte de gereedschapskist uit zijn handen vallen en sloeg op de vlucht. De politie kon de man aanhouden in een tuin van een buurtbewoner.

De politie meldt dat de man al vaker inbraken heeft gepleegd. "Aan alle kanten proberen we met ketenpartners hem op de goede weg te helpen en krijgt hij kans op kans. Ongelofelijk dat hij maar door blijft gaan met inbreken", aldus de politie.

De politie is nog op zoek naar de eigenaar van de gereedschapskist.