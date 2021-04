Voor het tweede jaar op rij zijn grote festiviteiten op Koningsdag niet toegestaan in Utrecht, maar het wordt mooi weer en mensen willen er toch wat van maken. De gemeente is daarom alert en gaat op de gebruikelijke manier handhaven.

"Risico gestuurd, dus we gaan op meldingen af en de handhavers en politie zijn goed aanwezig op straat", zegt woordvoerder Jochem Hoogenboom namens de gemeente. "Als het nodig is, kan er nog worden opgeschaald. Ook staan er tekstkarren door de stad en zijn er verkeersbegeleiders om de mensenstroom in goede banen te leiden."

Dingen als kleedjes in voortuinen, om een vrijmarkt op 1,5 meter afstand na te bootsen, zijn volgens Hoogenboom niet toegestaan. "Dat zorgt voor groepsvorming. Hoe jammer het ook is, maar het is op dit moment nu eenmaal niet de bedoeling dat je met meer dan twee mensen buiten staat."

De gemeente is maandagavond en tijdens Koningsnacht ook alert. "Mensen denken dat wij naïef zijn, maar wij behandelen maandagavond als iedere weekenddag. We hebben echt genoeg capaciteit om op te treden."