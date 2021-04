De politie in Utrecht heeft zondag twee mannen van 24 aangehouden vanwege diefstal. Beide mannen hadden uit een auto spullen gestolen.

De twee dieven sloegen zondag om 16.00 uur toe aan het Arabellapad in Amersfoort. Daarbij zagen ze schijnbaar een getuige over het hoofd, die zag hoe de mannen twee tassen uit een auto stalen en er vervolgens in een grijze wagen vandoor gingen.

De getuige belde direct de politie en wist in detail te vertellen hoe de verdachten eruit zagen, in wat voor auto ze reden en wat het kenteken was.

Twee uur later werd de auto in Utrecht gesignaleerd, met daarin bovendien twee mannen die precies aan het signalement voldeden. Agenten vonden ook nog een deel van de buit in de wagen.