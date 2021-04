Tijdens de lintjesregen ontvingen maandag 21 Utrechters een koninklijke onderscheiding van burgemeester Sharon Dijksma. De lintjes worden gegeven aan personen die een bijzondere daad hebben verricht, lange tijd vrijwilligerswerk hebben gedaan of een speciale militaire prestatie hebben geleverd.

In Utrecht werd onder andere cabaretier Claudia de Breij onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Naast cabaretier is ze ook musicus, presentator en schrijver.

Naast de Breij waren er vier Utrechters die eveneens de onderscheiding tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw hebben ontvangen.

Vijftien mensen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tot slot is professor R. ten Bos-van Holthe vernoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.