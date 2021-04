Rapper en zangeres S10 treedt op bij het Bevrijdingsfestival in het Utrechtse TivoliVredenburg. Tijdens het online avondprogramma op 5 mei zijn er verder optredens van Josbros, Nana Adjoa en Yin Yin.

Vanwege de coronacrisis kan het Bevrijdingsfestival ook dit jaar niet groots gevierd worden in Park Transwijk. Daarom heeft TivoliVredenburg een gratis online programma samengesteld, dat duurt van 10.00 tot 21.30 uur.

's Ochtends is er een kinderprogramma (van 10.00 tot 13.00 uur). Circus DIEDOM geeft onder meer een optreden. Muzikanten Freek Zwanenberg en Joost Spanjerberg gaan in een show op onderzoek uit naar wat vrijheid voelen betekent.

In de middag (van 13.00 tot 18.30 uur) wordt het vrijheidsvuur symbolisch ontvangen van artiest/songwriter en theatermaker Lakshmi. Vervolgens gaat presentatrice Brecht van Hulten in gesprek met burgemeester Sharon Dijksma. Hierna volgt een 'vrijheidscollege' van comedian Soundos El Ahmadi over kansen en vooroordelen.

's Avonds zijn er muzikale optredens van artiesten en stand-up comedy, met onder anderen Josbros, Nana Adjoa, S10 en Yin Yin. Zangeres S10 (pseudoniem voor Stien den Hollander) vertelt voornamelijk persoonlijke verhalen.