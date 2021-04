Utrecht gaat versoepelingen in de stad vanaf volgende week handhaven met tekstkarren en eenrichtingsverkeer. Daarnaast zet ze ook verkeersregelaars neer.

Sinds de horeca en winkels hun deuren op last van het kabinet moesten sluiten, bleef het relatief rustig in de Utrechtse binnenstad. Vanaf woensdag, als de terrassen opengaan en je weer zonder afspraak naar de winkel kan, verwacht de gemeente meer mensen op de been.

De terrassen moeten elke dag om 18.00 uur dicht. De Nederlandse BOA Bond noemt dat ‘onverstandig’. De gemeente Utrecht verwacht hierdoor geen extra problemen. "Uiteraard zijn we extra alert", vertelt een woordvoerder van de gemeente. "We hebben goede afspraken gemaakt met horeca-ondernemers. Zij zullen mensen ook aanspreken op gedrag. En als mensen onverhoopt te lang bij de terrassen blijven hangen, krijgen ze een figuurlijk duwtje richting huis."

De gemeente verwacht dat er door het verdwijnen van de avondklok meer spreiding in de drukte komt.