Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in hoger beroep 4,5 jaar celstraf geëist tegen twee mannen uit Nieuwegein vanwege grootschalige handel in zwaar vuurwerk. Tegen een medeverdachte is 2,5 jaar cel geëist.

De twee hoofdverdachten zijn 30 en 32 jaar. De medeverdachte is 26 jaar. Snel veel geld verdienen zonder oog voor de risico's was volgens het OM het enige doel van hun criminele organisatie. In 2018 legde de rechtbank de twee hoofdverdachten respectievelijk drie jaar cel en vijftien maanden op.

In onder meer woningen in Vianen en Nieuwegein deed de politie doorzoekingen, nadat de handel in het voor particulieren illegale vuurwerk werd ontdekt. Agenten troffen 35.000 kilo zwaar vuurwerk aan in voormalige NAVO-bunkers, net over de grens in Duitsland.

De door de mannen beheerde loodsen werden al in oktober 2016 ontmanteld. Naast illegaal vuurwerk troffen agenten ook illegale sigaretten aan. Dit gebeurde nadat werd ontdekt dat de Nieuwegeinse aanbieders afspraken maakten met afnemers net over de grens in Nederland. Vanaf een restaurant reed een verkoper met de auto van een afnemer naar een van de bunkers in Duitsland, om deze volgestopt met vuurwerk weer af te leveren.

De uitspraak in deze zaak is op 4 juni.