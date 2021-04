Een vrachtwagen met aanhanger is woensdagochtend gekanteld op de verbindingsweg van de A28 naar de A27, vlak bij knooppunt Rijnsweerd. De chauffeur is aangehouden, omdat hij onder invloed van alcohol was.

In een tunnel kantelde de truck, waardoor de berging extra lang duurt. Naar verwachting is de verbindingsweg, die beter bekend staat als de 'varkensbocht', nog de hele dag dicht.

De chauffeur is door de politie aangehouden. Hij wist na het ongeluk wel op eigen kracht uit de cabine te komen en is ter plekke onderzocht door het ambulancepersoneel. Voor zover bekend hoefde hij niet aan zijn verwondingen behandeld te worden.

Een bergingsbedrijf is nu bezig met de berging. Doordat de vrachtwagen in een tunnel ligt, kunnen er geen grote kranen worden gebruikt. Inmiddels staat het voertuig weer rechtop, maar de werkzaamheden duren nog zeker tot na de spits.

Ook is er veel olie en diesel op de weg gelekt. Een speciaal bedrijf is begonnen met de reiniging, maar zolang de vrachtwagen niet is geborgen, kan niet de hele weg worden schoongemaakt. Ook de vangrail is beschadigd en kan pas na de berging worden gerepareerd.