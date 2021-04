De petitie tegen verbreding van de A27 bij Amelisweerd wordt op 1 juni aangeboden aan de Tweede Kamer. Inmiddels hebben bijna 130.000 mensen hun digitale handtekening gezet.

In juni buigt de Tweede Kamer zich over de plannen voor de aanleg van nieuwe wegen, waaronder de Ring Utrecht.

"Het leek ons goed om onze petitie aan de vooravond van dat overleg aan te bieden", zegt Jos Kloppenborg van de actiegroep Kerngroep Ring Utrecht, de initiatiefnemer van de petitie. "Dan brengen we weer eens goed onder de aandacht hoeveel mensen de verbreding bij Amelisweerd niet zien zitten."

In de tussentijd zit de actiegroep niet stil. "We willen de formerende partijen een brief sturen om onze punten nog eens uiteen te zetten. Het lijkt ons bij uitstek een teken van nieuwe bestuurscultuur dat de wens van burgers serieus wordt genomen in plaats van ze te zien als een lastige horde."

Los van de politieke weg heeft de Kerngroep ook bij de Raad van State bezwaar gemaakt tegen de plannen. "Normaal moet de Raad dit binnen een half jaar na sluiting van de beroepstermijn behandelen, maar ik sluit niet uit dat het vertraging oploopt. Hoe dan ook ben ik ervan overtuigd dat we juridisch heel sterk staan."