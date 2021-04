De politiek in Stichtse Vecht heeft geen goed woord over voor de boetes die afgelopen weekend zijn uitgedeeld aan horecaondernemers in Maarssen. Burgemeester Ap Reinders is op het matje geroepen om tekst en uitleg te geven over de gang van zaken.

Vier horecaondernemers kregen afgelopen weekend tijdens het evenement Wijn en Spijs in Maarssen ieder 4.000 euro boete. Bij de deelnemende restaurants zouden overtredingen van de coronamaatregelen zijn geconstateerd, die direct na constatering door boa's een boete opleverden.

"Had dit nu niet anders gekund?" vat Onno Tijdgat van coalitiepartij Lokaal Liberaal het heersende gevoel bij een meerderheid van de raadsfracties in Stichtse Vecht samen. "Natuurlijk moet worden opgetreden als misstanden worden geconstateerd. Maar dit lijkt op een gerichte actie om net zo lang te controleren bij de toch al noodlijdende horeca tot het misgaat."

Als het aan de coalitiepartijen ligt, komt er een verzoeningsgesprek tussen de ondernemers bij wie overtredingen zijn geconstateerd en de burgemeester, met wellicht kwijtschelding van de boetes als gevolg. "Daar gaan wij niet over. Maar de horeca heeft het al zo moeilijk."

In een serie vragen aan het stadsbestuur eist de coalitie opheldering.