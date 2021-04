De mogelijkheid om tot bijna middernacht gevaccineerd te worden in de Jaarbeurs in Utrecht wordt met beide handen aangegrepen. Alle tijdslots voor de pilot om op latere tijdstippen gevaccineerd te worden tegen COVID-19 zijn voor de hele week al volgeboekt, meldt de GGD Regio Utrecht (GGDrU) dinsdag.

Dat betekent dat medewerkers van de GGD tot in de late uren zullen vaccineren: komende anderhalve week zitten de prikafspraken in de Jaarbeurs tot 23.45 uur vol. "We kunnen ons voorstellen dat mensen het fijn vinden om een afspraak te maken na hun werk, of als de kinderen er niet zijn. Mensen uit de groep die nu aan de beurt is, de groep die geboren is in 1954 en 1953, nemen soms kinderen mee. Door de verruimde tijden zijn ze flexibeler", aldus een woordvoerder.

Momenteel prikt de GGD Regio Utrecht van 8.00 tot 20.00 uur. Mensen die na tienen nog de straat opgaan voor een prik, zijn - gezien het om een medische ingreep gaat - vrijgesteld van de avondklok.

De extra prikmogelijkheden zorgen er niet voor dat het vaccinatieproces sneller gaat. "Helaas is dat niet het geval, want we krijgen niet meer vaccins. In de Jaarbeurs Utrecht prikken we nu op een dag ongeveer elfhonderd vaccins weg. Dat aantal wordt nu uitgesmeerd over extra uren. Als we meer vaccins zouden krijgen, zouden alle locaties opengaan in de avond."

De proef loopt ongeveer vier weken, een definitieve einddatum is niet bekend.