Twee kantoorgebouwen aan de Koningin Wilhelminalaan in Utrecht maken, als het aan hun nieuwe eigenaar ligt, op termijn plaats voor woningen. Het gaat om de kantoorgebouwen op nummer 3 en nummer 5. Ze staan midden in de Merwedekanaalzone, het gebied waarin de komende jaren duizenden nieuwe huizen worden gebouwd.

Woningen in plaats van kantoren op de Koningin Wilhelminalaan moet het woningtekort in Utrecht iets verzachten. Toch kan het nog wel enkele jaren duren voor het zo ver is, zegt Coen Visser van ontwikkelaar Sleeping Beauties.

"Maar ze liggen in het hart van de Merwedekanaalzone, dé ontwikkellocatie van de stad. Dus we denken aan woningbouw, maar dan waarschijnlijk wel in combinatie met andere functies, zoals cultuur of toch ook wat kantoorruimte."

Sleeping Beauties kocht recent het kantoorgebouw op de Koningin Wilhelminalaan 3. In 2017 had het bedrijf al het kantoorpand op nummer 5 gekocht. Beide kantoren grenzen aan de achterkant aan het gebied waar het nieuwe wooncomplex Wilhelminawerf zit. Even ten noorden daarvan komt de nieuwe wijk De Nieuwe Defensie met ongeveer zeshonderd woningen.

Vooralsnog blijven de beide gebouwen in gebruik als kantoor. Visser schat dat het woningbouwplan, waarbij hij uitgaat van sloop en nieuwbouw, over een jaar of vijf realiteit kan zijn.