Het plan van het provinciebestuur om meer Utrechters aan het sporten te krijgen, is aangenomen door de Provinciale Staten. Met dit sportakkoord is tot 2025 jaarlijks 400.000 euro gemoeid.

De provincie Utrecht had tot dusver geen sportbeleid, terwijl uit onderzoek bleek dat 44 procent van de inwoners van de provincie niet wekelijks aan sport doet. Hoewel sportclubs onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen, kondigde gedeputeerde Hanke Bruins Slot in februari aan dat ze daar verandering in wil brengen.

"We kunnen een rol spelen als het gaat om een betere inrichting van de openbare ruimte, die steeds intensiever wordt gebruikt", zei Bruins Slot destijds tegen het AD. "Hoe voorkom je dat groepen gebruikers elkaar in de weg zitten? Hoe richt je buitenruimtes in zodat het aantrekkelijk is om te wandelen, te fietsen of te paardrijden en we dat op een veilige manier kunnen doen?"

De provincie wil het geld ook gebruiken om sportclubs verder te verduurzamen. Zo worden sportclubs gestimuleerd om ledverlichting langs het veld te gebruiken en zonnepanelen op daken te plaatsen. Ook een groen dak behoort tot de mogelijkheden.