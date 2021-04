De GGD opent binnenkort ook een vaccinatielocatie in Zeist. Vanaf 26 april kunnen mensen voor een vaccinatieafspraak terecht in sporthal Dijnselburg.

De GGD opent steeds meer priklocaties om de drempel voor een vaccinatie zo laag mogelijk te maken. Inmiddels zijn er vaccinatiestraten in Utrecht, Houten, Amersfoort, Driebergen en Veenendaal.

Sporthal Dijnselburg wordt de komende maanden gebruikt voor het vaccineren van inwoners van Zeist en omliggende gemeenten. Dat gebeurt in elk geval tot en met september. Op deze locatie wordt zeven dagen per week van 8.00 tot 20.00 uur op afspraak gevaccineerd.

De sporthal wordt normaal gesproken gebruikt door scholen en sportverenigingen. Vanwege de coronamaatregelen ligt dat nu stil. De eigenaar van het sportcafé bij Dijnselburg gaat de catering voor het GGD-personeel verzorgen.

Wie voor zijn prik een afspraak in Zeist mag maken, wordt bepaald door de vaccinatiestrategie van het Rijk. Die bepaalt wanneer iemand aan de beurt is en of of er op een priklocatie, in het ziekenhuis of bij de huisarts wordt gevaccineerd. De grote priklocaties zijn bedoeld voor mensen die mobiel genoeg zijn om daar zelf naartoe te komen.