Twee Utrechters van 22 en 15 jaar zijn maandag veroordeeld voor het gooien van een vuurwerkbom bij Albert Heijn in de Utrechtse wijk Hoograven, eind januari. Daarbij sneuvelde een ruit bij de ingang van de supermarkt.

De 22-jarige man werd veroordeeld tot vijftien dagen jeugddetentie en een werkstraf van zestig uur. De vijftienjarige jongen kreeg tachtig uur werkstraf en mag voorlopig na 16.30 uur niet buiten zijn. Beiden moeten ook een schadevergoeding van 1.200 euro betalen.

Het incident bij Albert Heijn in Hoograven vond enkele dagen na de invoering van de avondklok plaats. Dat leidde tot rellen op verschillende plaatsen in Nederland. In Utrecht bleven grote incidenten uit.

Rechercheurs van de forensische opsporing van de politie werden na de ontploffing van de vuurwerkbom wel met stenen bekogeld door een groep jongeren. Een Utrechter van achttien jaar werd hiervoor aangehouden, maar is bij een gebrek aan bewijs vrijgesproken door de rechter.