Het St. Antonius Ziekenhuis gaat borstkankerpatiënten na een operatie eerder uit het ziekenhuis ontslaan om de coronazorg in stand te houden, zo meldt het ziekenhuis uit Utrecht, Woerden en Nieuwegein maandag.

Borstkankerpatiënten worden voor en na een operatie niet meer op een verpleegafdeling opgenomen, waardoor meer ziekenhuismedewerkers op de corona-afdeling werkzaam kunnen zijn. Het St. Antonius Ziekenhuis kampt momenteel met een piek aan coronapatiënten op zowel de verpleegafdeling als de intensive care (ic).

Met de nieuwe werkwijze hoopt het ziekenhuis ook de wachttijden voor borstkankeroperaties te beperken, omdat er zo meer mensen geholpen kunnen worden. Door de vele coronapatiënten kan het St. Antonius Ziekenhuis lang niet in alle gevallen binnen drie weken na de diagnose opereren. Het ziekenhuis vindt dat binnen die termijn een operatie moet plaatsvinden, omdat de aandoening een zware impact op vrouwen heeft.

"We kiezen nu voor een versneld traject", aldus anesthesioloog en initiatiefnemer Heleen Blussé-Van Oud Alblas. "Patiënten komen in hun eigen kleding naar de holding en vertrekken na de ingreep vanuit de uitslaapkamer direct naar huis, zodra dat verantwoord is."