Bij zes tramhaltes in Nieuwegein en IJsselstein worden de komende weken hekken tussen de sporen geplaatst. De provincie Utrecht wil daarmee het oversteken tussen de perrons voorkomen.

Het provinciebestuur merkt in een verklaring op dat het oversteken naar de overzijde makkelijker is geworden nadat de perrons bij werkzaamheden een halve meter zijn verlaagd. "Hoewel de trams langzamer de haltes aanrijden en er zich tot dusverre geen incidenten hebben voorgedaan, is dit gedrag levensgevaarlijk", aldus de provincie.

Om ervoor te zorgen dat reizigers bij de haltes alleen via de normale oversteekplaats oversteken, is besloten om hekken tussen de sporen te plaatsen. Het gaat om de haltes Wijkersloot en Doorslag in Nieuwegein en Hooghe Waerd, Clinckhoeff, Eiteren en IJsselstein-Binnenstad in IJsselstein.

Uiterlijk 7 mei zijn de werkzaamheden afgerond. De hekken worden in de nacht geplaatst zodat het tramverkeer niet wordt verstoord. De provincie waarschuwt buurtbewoners voor mogelijke geluidsoverlast.