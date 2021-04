De brandweer rukte zondagochtend uit vanwege een uitslaande brand die woedde in een flatwoning op de twaalfde verdieping aan de Laan van Vollenhove in Zeist.

Brandweer en politie waren snel ter plaatse. Aan de achterzijde sloegen de vlammen uit de woning. De bewoners zijn opgevangen door onderburen.

De brand is vermoedelijk ontstaan op het balkon van de woning en is vervolgens naar binnen geslagen. Zeker een slaapkamer is volledig uitgebrand. De brandweer had het vuur snel onder controle.