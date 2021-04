De Utrechtse brandweer rukte zaterdagavond uit voor een brand in een flat aan de Tigrisdreef in Overvecht. Vier woningen werden ontruimd, de bewoners van de bovengelegen panden moesten via hun balkon en met de ladderwagen in veiligheid worden gebracht.

De brand brak rond 22.15 uur uit in een woning op de derde verdieping. De oorzaak bleek een bankstel dat door onbekende oorzaak vlam had gevat. Bij het ontruimen van deze en drie omliggende woningen moest de brandweer enkele voordeuren forceren.

Bewoners van de vierde verdieping konden niet meer veilig via het portiek naar beneden en moesten daarom via het balkon naar beneden worden gebracht.

De brandweer had de brand snel onder controle. De politie had de omgeving afgezet om ruimte te maken voor de hulpdiensten.