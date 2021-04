Een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag met een steen bekogeld op de Prins Hendriklaan in Utrecht. Daarbij raakten twee mensen gewond.

Een nog onbekende persoon gooide rond 1.50 uur een steen naar de auto. De steen vloog door het portierraam en kwam in de auto terecht, waardoor de twee inzittenden gewond raakten.

De politie zoekt naar getuigen of mensen die meer over het incident weten.