Een scooterrijder is vrijdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Grote Beer in Veenendaal. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur. De scooterrijder botste van achteren op een personenauto ter hoogte van de bushalte. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

De bestuurder van de scooter werd ter plaatse gecontroleerd door het ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten flink beschadigd.