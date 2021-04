Een man is donderdagavond ernstig gewond geraakt bij een steekincident in een woning in de Waalstraat in Utrechtse Rivierenwijk.

De politie rukte uit nadat de melding rond 19.35 uur bij de meldkamer binnenkwam. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om de artsen op de grond te assisteren.

Wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer eraan toe is, is nog onduidelijk.