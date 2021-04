GGD regio Utrecht gaat vanaf 21 april tot 23.45 uur vaccineren in de Jaarbeurs in Utrecht. Dat doet de GGD om te onderzoeken hoe groot het animo hiervoor is. Utrecht is de eerste regio die een dergelijke pilot uitvoert.

"Wij zeggen altijd dat we - als het moet - 24/7 kunnen prikken, dit is de eerste aanzet om te kijken hoe dat gaat", zegt een woordvoerder van GGD regio Utrecht.

Momenteel prikt deze GGD nog van 8.00 tot 20.00 uur. Vanaf voglende week woensdag gebeurt dat dus ook later op de avond. "Aangezien het om een medische ingreep gaat, zijn mensen met een afspraak vrijgesteld van de avondklok. Zij moeten wel een ingevulde Eigen verklaring avondklok meenemen en ze krijgen na het vaccineren een vaccinatiebevestiging mee."

Wie in aanmerking voor een vaccinatie komt en graag na 20.00 uur een afspraak wil, kan contact opnemen via 030-630 54 00.