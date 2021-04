In een woning aan de Wulpstraat in Utrecht is donderdagmiddag brand uitgebroken op de derde etage. De brand ontstond in een slaapkamer

De woningbrand woedde rond 16.00 uur. In het pand waren toen meerdere mensen aanwezig, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. De brand werd al snel opgeschaald naar middelbrand. "Iedereen is naar buiten gestuurd. Niemand raakte gewond", aldus de woordvoerder.

Inmiddels heeft de brandweer de brand geblust en wordt er nog nageblust. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.