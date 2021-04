Een verdachte persoon met een rugzak trok in de nacht van woensdag op donderdag de aandacht op een bouwterrein in Utrecht. De man werd in de kraag gevat nadat hij van een gebouw was gesprongen en veilig was geland. Het bleek te gaan om een zogenoemde basejumper.

De politie hoorde dat een man rondliep op het bouwterrein bij het voormalige kantoor van de Belastingdienst aan de Gerbrandylaan. De politie zette het terrein af om de verdachte met speurhonden te kunnen vinden.

Toen de hondengeleider ter plaatse kwam, zagen agenten iemand van het gebouw springen. Basejumpen is een vorm van parachutespringen waarbij iemand niet uit een vliegtuig of helikopter springt, maar vanaf een hoog punt op aarde.

Nadat de man veilig op de Brailledreef was geland, kreeg hij een bekeuring. Basejumpen is volgens de politie levensgevaarlijk, omdat de springers maar één parachute en geen reserveparachute hebben.