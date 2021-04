De 45-jarige IJsselsteiner die dacht af te spreken met de veertienjarige 'Roosje' maar in werkelijkheid een groep zogenoemde pedojagers trof, moet vijf maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland woensdag bepaald.

De rechtbank veroordeelde de man tot acht maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor grooming, omdat hij de intentie had een minderjarig meisje te verleiden tot een seksafspraak.

De straf is lager dan het Openbaar Ministerie (OM) eiste (vijftien maanden waarvan vijf voorwaardelijk). Het OM stuurde aan op vervolging vanwege een poging om ontucht te plegen met het meisje, maar volgens de rechtbank valt niet te bewijzen dat hij seks met het meisje zou hebben.

Tijdens de zitting twee weken geleden kwamen details over de inhoud van de chats tussen de IJsselsteiner en 'Roosje' naar voren. Zo zou hij het meisje - dat dus in werkelijkheid niet bestond - hebben aangespoord om een zelfmoordbrief aan haar moeder te sturen. Zijn doel hiervan was dat het meisje bij hem zou komen wonen en niemand haar zou zoeken.

Man moet mobiel en computer laten controleren

De man deed in de chats met het meisje, dat meermaals liet weten minderjarig te zijn, meermaals oneerbare voorstellen. Ook stuurde hij haar een seksueel getinte foto van een onderdanig meisje en een volwassen man.

Om te voorkomen dat de man andermaal in de fout gaat, mag hij geen activiteiten ontplooien waarbij kinderen betrokken zijn. Hij werkte in IJsselstein jarenlang mee aan (zomer)activiteiten die voor de plaatselijke jeugd werden georganiseerd.

Nu de man is veroordeeld, dient hij zijn telefoons, computers en apps te laten controleren om te voorkomen dat hij online weer in de verleiding komt om met kinderen contact te zoeken. De reclassering gaat dat bij huisbezoeken controleren.