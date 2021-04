Een inbreker werd dinsdagavond tijdens een inbraak in een woning aan de Utrechtse Voorstraat op beeld vastgelegd door een videodeurbel. De dader wist te ontkomen, zo meldt de politie woensdag.

De bewoner van de woning kreeg rond 20.50 uur de melding dat er iemand bij zijn voordeur stond. Via de videodeurbel was te zien dat deze persoon naar binnen ging.

De inbreker wist de woning via het dak te verlaten en vluchtte via de Lange Jansstraat. Hij liet daarbij de buit in de woning achter.

De politie doet onderzoek naar de inbraak.