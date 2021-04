Veiligheidsregio Utrecht heeft binnenkort de beschikking over twaalf nieuwe brandweerauto's. Alle ladderwagens maken plaats voor nieuwe exemplaren, waardoor in de hele provincie Utrecht dezelfde moderne brandweerwagens met lange ladder komen te rijden.

De auto's zijn bedoeld om in actie te komen op grote hoogte. Bijvoorbeeld voor brandweerpersoneel dat van bovenaf een brand blust of het vervoer van patiënten vanaf hoogte. Onder meer bij schoorsteenbranden, katten in de boom en branden wordt de ladderwagen gebruikt.

De overeenkomst voor het vervangen van alle huidige ladderwagens is dinsdag gesloten. Het gaat om een miljoenendeal, die zorgt voor vervanging van de huidige afgeschreven redvoertuigen.

De nieuwe auto's passen bovendien bij de toegenomen behoefte aan extra veel water bij branden, vanwege de aanwezigheid van veel brandbaar meubilair en forse isolatie in hedendaagse huizen.

Verder zorgt het werken met één type ladderwagen voor betere trainingsmogelijkheden en prijstechnische voordelen bij onderhoud. Bovendien zijn de nieuwe brandweerauto's minder zwaar en wendbaarder, waardoor ze beter uit de voeten kunnen in bijvoorbeeld binnensteden.