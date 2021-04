In de gemeente Utrecht werden 4.596 coronaboetes en 586 waarschuwing uitgedeeld in de periode tussen 16 maart en 4 april. Utrecht is daarmee één van de koplopers in Nederland als het gaat om de hoeveelheid uitgeschreven coronaboetes.

Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de politie en data-analysebureau LocalFocus. Dat komt neer op 12,6 boetes per duizend inwoners. Anders gezegd: ruim één op de honderd Utrechters heeft in nog geen drie weken een coronaboete gekregen.

Hetzelfde geldt voor Nieuwegein, waar 10,4 op de duizend inwoners een coronaboete kreeg in deze periode. 273 mensen uit Nieuwegein kwamen er vanaf met een boete.

Utrecht spant daarmee de kroon in Nederland, samen met onder meer Rotterdam, Groningen en Amsterdam. Het hogere aantal boetes in de Randstad ligt volgens de politie voor de hand. "In grote steden wonen meer mensen dicht bij elkaar dan op het platteland. Ook is er daarom in steden meer politie op straat."

Het minste aantal boetes in de regio werd uitgeschreven in Lopik: 33 boetes en 25 waarschuwingen, slechts 2,3 per duizend inwoners.