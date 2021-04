De Sint-Augustinuskerk aan de Oudegracht blijft definitief behouden voor Utrecht. Het aartsbisdom Utrecht heeft ingestemd met de laatste renovatie aan de bouwconstructie, waardoor de stadskerk straks weer erediensten kan houden.

In 2019 dreigde het kerkgebouw in de Sint-Augustinuskerk definitief gesloten te worden omdat de rooms-katholieke parochies in Utrecht geen geld hadden voor de benodigde restauratie. Een actiecomité startte daarop een petitie voor behoud van de kerk.

De kerk werd in 2016 plotseling gesloten nadat er een stuk gips van het plafond was gevallen. Mede dankzij inzamelingen via het Fonds Erfgoedparels en de kerkgemeenschap werden de afgelopen jaren bijna alle renovaties voltooid.

Alleen het gewelf moest nog gerestaureerd worden. Door de coronapandemie liep de aanbesteding een half jaar vertraging op. Als deze restauratie uitgevoerd is, kunnen de diensten in de kerk weer terugkeren.