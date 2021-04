In de nacht zwemmen bij de Muntsluis in Utrecht is binnenkort niet meer mogelijk. De gemeente Utrecht plaatst op korte termijn hekken om de overlast van luidruchtige jongeren te beteugelen.

Het plan, dat eerder dit jaar werd gelanceerd, leidde tot veel reacties. Omwonenden van de sluis, op de grens tussen Oog en Al en Lombok, ergeren zich al jaren aan de overlast die de recreanten bezorgen. Vooral 's avonds laat hebben ze last van de drukte: jongeren die elkaar ontmoeten op de kade blijven soms tot 3.00 uur hangen.

Collegepartij D66 ziet niets in het plaatsen van hekken om overlast tegen te gaan. Volgens de coalitiepartij is het afsluiten van het gebied door de gemeente een "luie oplossing". D66 wil dat er meer toezicht komt. De wijkagenten in Oog in Al zien daar echter niets in.

De gemeente luistert op dit gebied naar de omwonenden en de politie. Op de landtongen worden binnenkort hekken geplaatst die tussen 22.00 uur en 8.00 uur op slot gaan. Op donderdag, vrijdag en zaterdag gaan de hekken vanaf 23.00 uur dicht. De regel geldt alleen voor de zomermaanden. Van oktober tot en met maart staan de hekken permanent open.

De eerste tijd zullen handhavers aanwezig zijn om rond 22.00 uur iedereen van de landtongen te dirigeren. In de herfst van 2022 gaat de gemeente evalueren of de overlast sinds de plaatsing van de hekken afgenomen is.