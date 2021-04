De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft zaterdag een nieuw bestuur gekozen. De Utrechtse Ama Boahene (23) neemt vanaf juni het stokje over van de huidige voorzitter Lyle Muns.

Het nieuwe bestuur bestaat verder uit Joshua de Roos (vicevoorzitter), Ivy Dirksen (secretaris), Nol van Gerven (penningmeester) en Naomi Rajiv (algemeen bestuurslid).

Boahene doet een master rechten aan de Universiteit Utrecht en een vooropleiding beeldende kunst aan de Hogeschool voor de Kunsten (HKU). Ze zette zich eerder in als initiatiefnemer van de actiegroep #ikwilnaarschool en als voorzitter van haar studievereniging.

Het nieuwe bestuur staat te popelen, aldus de LSVb. Boahene: "Door het leenstelsel, de bezuinigingen in het onderwijs en de coronacrisis staan studenten onder grote druk. Er moet structureel meer geld geïnvesteerd worden in het hoger onderwijs. We hebben ontzettend veel zin om daar het komende jaar voor te strijden."

Boahene is oud-leerling van het Christelijk Gymnasium Utrecht waar ze in 2015 met een speech over onder meer de terreuraanslagen in Parijs winnares werd van de provinciale voorrondes van het debatprogramma Op weg naar het Lagerhuis.