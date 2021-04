De gemeente Utrecht investeert in het komende jaar samen met vastgoedeigenaren en ondernemers 400.000 euro in de binnenstad.

Utrecht ontwikkelde samen met winkeliers, horeca, musea en vastgoedeigenaren een plan om de binnenstad weer te laten bruisen. Door onder meer het wonen boven winkels te stimuleren, diverse ambachten terug te brengen in het straatbeeld, kunst in panden onder te brengen en vernieuwende retailconcepten te ontwikkelen, denken de initiatiefnemers het oude stadshart weer bruisend te maken.

Door de coronacrisis zijn panden eerder leeg komen te staan. "Tot corona had de binnenstad geen last van leegstand. Nu gaat het ineens heel hard. Er is een stille ramp aan de gang die ineens zichtbaar wordt", zegt wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken).

Dit is ook het geval in de andere drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag). Daarom pleiten die bij het ministerie van Economische Zaken voor financiële steun. Het ministerie heeft al 100 miljoen euro gereserveerd om leegstand in winkelgebieden weg te werken.

Te huur-bordjes kunnen domino-effect veroorzaken

"Nu slaat de leegstand ineens veel harder toe dan op andere plekken. We moeten daarom snel gaan acteren, anders zijn we te laat", aldus Verschuure.

De wethouder is bang dat de bordjes met 'Te huur' op de etalageramen een domino-effect kunnen veroorzaken. "Een binnenstad die niet bruist, laat ook zijn sporen na in andere economieën", concludeert Verschuure. Hij wil dat bedrijven zich juist blijven vestigen in de Domstad.

Na de Voorjaarsnota wil de wethouder het investeringsbedrag nog aanzienlijk verhogen. Hij hoopt ook op een bijdrage van het Rijk.