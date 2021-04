De stad Utrecht investeert 11,5 miljoen euro om uit de crisis te komen. Deze investering moet de economie en de werkgelegenheid een enorme impuls geven.

"Met dit maatregelenpakket zetten we fors in om Utrecht sterker en beter uit de crisis te laten komen", licht wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken) toe.

"Utrecht is voor de Nederlandse economie altijd een stabiele factor geweest; dat willen we ook blijven en daarom helpen we juist nu onze inwoners die het nodig hebben en investeren zo stevig in onze economie."

Utrecht wilt mensen helpen de overstap naar een toekomstbestendige baan in de bouw, ICT, zorg of het onderwijs te maken. Daarnaast krijgen kwetsbare jongeren ondersteuning, bijvoorbeeld bij het vinden van stages en leerwerkplekken. Ook investeert Utrecht in vitale winkelgebieden.