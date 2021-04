De politie verscheurt een aantal boetes dat is uitgeschreven bij een illegaal feest in Utrecht, dat maandagavond door de politie werd opgebroken. Sommige feestvierders in de loods aan de Nautilusweg in Utrecht kregen wel vier boetes. Het maximaal aantal prenten per persoon is nu maximaal drie.

Daarbij speelt dat de meerderheid van de bekeurde feestgangers minderjarig is en veel van hen nooit eerder met de politie in aanraking kwamen. De politie benadrukt dat alle bekeuringen terecht en geldig zijn.

Sommige feestvierders kregen er wel vier. Dat is wel een héél zware straf voor tieners, vindt de politie. Daarom heeft de politie besloten dat voor het overtreden van de coronamaatregelen maximaal twee boetes blijven staan: voor het negeren van de anderhalvemeterregel en voor groepsvorming. "Dat is voldoende straf voor deelname aan een illegaal feest", meldt de politie. "Daarmee wordt een duidelijk signaal afgegeven."

Ook de bekeuringen voor het niet kunnen tonen van het ID-bewijs blijven staan. Samen met de coronaboetes geldt zo een maximum van drie boetes per persoon.

57 aanwezigen bekeurd voor het overtreden van coronamaatregelen

Bij het professioneel opgezette illegale feest zijn maandag 57 aanwezigen ter plekke bekeurd voor het overtreden van één of meer coronamaatregelen. 54 personen werden aangehouden omdat ze zich niet konden identificeren. Ook ouders die hun kinderen na 22.00 uur naar het feest brachten werden beboet voor het overtreden van de avondklok.

Verder meldt de politie dat de ontruiming van het feest best ordelijk verliep. Het merendeel van de feestvierders werkte mee met hun aanhouding. Twee feestvierders verzetten zich en zijn met "gepast geweld" in toom gehouden. Daarbij heeft de politie de wapenstok getrokken, maar die hoefde niet te worden ingezet.