De gemeente Utrecht gaat inwoners met problematische schulden helpen ervoor te zorgen dat ze sneller uit schuldtrajecten komen. Vanaf juni gaat de gemeente de schulden van inwoners bij verschillende schuldeisers afkopen. Wethouder Linda Voortman van Werk en Inkomen staat aan het roer van dit plan.

De regeling geldt voor inwoners die hoge schulden hebben bij meerdere schuldeisers en het niet meer zelf kunnen oplossen. "Denk aan zzp'ers die door corona in de problemen zijn beland, mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt of met een echtscheiding te maken hebben gehad", vertelt Voortman.

Volgens de wethouder wonen er naar schatting tienduizenden mensen met een schuld in Utrecht. "Gemiddeld hebben zij een schuld van 45.000 euro bij veertien verschillende schuldeisers", aldus Voortman. Voor hen heeft de gemeente 125.000 euro uitgetrokken. "Doordat wij de schulden overnemen van alle schuldeisers is er nog maar één eiser. Dat geeft rust, omdat de mensen niet hoeven te vrezen voor onverwachte telefoontjes of bezoek."

De hulp van de gemeente bestaat niet alleen uit het overnemen van schulden. "Mensen worden ook geholpen om hun financiën op orde te krijgen en geen nieuwe schulden te maken", aldus de wethouder.