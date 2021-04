In een eethuis aan de Kanaalstraat in Utrecht is in de nacht van dinsdag op woensdag een brand uitgebroken.

De brandweer rukte met groot materieel uit omdat er woningen boven het pand zijn gelegen. Die werden uit voorzorg ontruimd.

In het horecapand zelf bleek een koelkast in brand te staan, vermoedelijk was dat het gevolg van kortsluiting. De brandweer had de brand snel onder controle.