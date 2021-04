De Amsterdammer (32) die vorig jaar op 17 juni een 72-jarige Utrechter op gewelddadige wijze heeft overvallen, moet 5,5 jaar de cel in.

Via een vuilniscontainer van een ALDI-supermarkt aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht klauterde de 32-jarige hoofdverdachte met twee anderen in de nacht op het balkon van het slachtoffer. Ze sloegen de ruit van zijn balkondeur in en verrasten de man in zijn slaap.

De man werd uit zijn bed getrokken en flink mishandeld. Hij liep daardoor een kapotte oorschelp en een gebroken oogkas op. Ook is zijn maag omhoog geschoven.

De overvallers bonden de polsen van de man uiteindelijk vast met tiewraps. Zo werd het slachtoffer door agenten aangetroffen. Het trio ging er met 400 euro en enkele horloges vandoor. De hoofdverdachte beweerde eerder niet degene te zijn geweest die de Utrechter heeft mishandeld.

De politie heeft echter DNA-materiaal van de Amsterdammer gevonden in de woning van het slachtoffer. Daardoor kon de hoofdverdachte tijdens een routinecontrole in Spanje worden aangehouden. De identiteit van zijn twee mede-overvallers is nog altijd onbekend.

Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie 5,5 jaar celstraf voor de gewelddadige woningoverval. De Utrechtse rechtbank liet dinsdagmiddag weten de eis van het OM over te nemen en legde de Amsterdammer een gevangenisstraf van 5,5 jaar cel op. Ook moet de verdachte bijna 3.000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.