Een man die in het bezit was van een stroomstootwapen in de vorm van een mobiele telefoon is zaterdag op de Wittevrouwensingel in Utrecht aangehouden door de politie.

Omstanders hadden bij de politie gemeld dat een man op straat liep met een stroomstootwapen. Diverse getuigen waren geschrokken van het geknetter van het apparaat.

Agenten hebben de man ter plaatse gefouilleerd en vonden een telefoon waar het wapen in was gebouwd. De man is aangehouden en het stroomstootwapen is in beslag genomen.

De verdachte moet zich binnenkort verantwoorden bij de politierechter van de rechtbank Midden-Nederland.