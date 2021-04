Een eigenaar die zijn pand wil verbouwen om er nieuwe woningen van te maken, kan volgens de gemeente Utrecht alleen nog subsidie krijgen als er sociale huur- of middenhuurwoningen van gemaakt worden. Ook moet het project over huizen voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen gaan.

De gemeente ziet graag meer zelfstandige woonruimte in de stad en wil het aantal leegstaande bedrijven en kantoorpanden verminderen. Particulieren en organisaties kunnen daarom subsidie aanvragen als zij bestaande gebouwen zonder woonruimte willen verbouwen tot zelfstandige woonruimtes, bijvoorbeeld het verbouwen van leegstaande bedrijfsruimtes, winkelruimtes en garages tot woningen.

Eerder bleek uit een evaluatie dat de verouderde regels van de subsidie ruimte boden voor aanvragen die buiten de 'geest' van de regeling vallen, zo liet wethouder Kees Diepeveen in een brief aan de raad weten.

De subsidie gaat daarom voortaan alleen nog maar naar projecten met maximaal 25 sociale huur- of middenhuurwoningen, die voor twintig jaar in die categorie worden verhuurd. Ook gaat het gemeentelijke geld alleen naar projecten waarvan realisatie door de markt niet vanzelfsprekend is. Daarbij moet gedacht worden aan woningen voor bijzondere, kwetsbare doelgroepen of woningen boven winkels.

De subsidie is maximaal 50 procent van de bouwkosten. Per zelfstandige woonruimte kan de eigenaar maximaal 10.000 euro subsidie krijgen. Ook geldt er een maximum van 50.000 euro per gebouw en per aanvraag. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de huurprijs van de woonruimte niet hoger is dan 737 euro. Dit is de liberalisatiegrens sinds juli vorig jaar.