Een man heeft donderdagmiddag verschillende mensen geslagen en bespuugd aan de Vredenburgkade in Utrecht. Hij werd door politieagenten gearresteerd.

Twee politiemedewerkers kwamen de man buiten diensttijd op het spoor. Aan de Vredenburgkade bespuugde hij donderdag rond 14.50 uur drie vrouwen, waarna hij bij een stoplicht een man sloeg. De agenten hebben de man aangehouden.

De politie vermoedt dat de man nog meer slachtoffers heeft gemaakt en roept hen op om aangifte te doen. Ook komen agenten graag in contact met getuigen en eventueel mensen die het wangedrag van de man hebben gefilmd.

Volgens de politie heeft de dader "een witte huidskleur en is hij rond de veertig jaar oud, sprak hij Duits en is hij onder meer te herkennen aan een tatoeage in zijn nek en op zijn hoofd. Bovendien heeft hij kort vlassig haar".