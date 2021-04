Voor de ingang van hotel Van der Valk aan de Winthontlaan in Utrecht hebben vrijdagmiddag ongeveer dertig boeren van Farmers Defence Force (FDF) met drie trekkers gestaan. In het hotel was een bijeenkomst van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en diverse gesprekspartners uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie.

Volgens een woordvoerder van FDF draaide de actie om een nieuw verdienmodel, waardoor de boeren een beter inkomen zouden krijgen. Volgens haar was een concreet voorstel voor dat verdienmodel voor 1 april beloofd, maar is het er nog niet.

Op een van de trekkers was een bord bevestigd met de tekst "Geef het toe, de boer is melkkoe". De demonstratie duurde van 11.00 uur tot ongeveer 13.00 uur. Aan het eind van de actie spraken de boeren met Sjaak van der Tak, de voorzitter van LTO Nederland.

Het gewenste verdienmodel, FarmerFriendly, is volgens de website van FDF "een coöperatie waarvan iedere boer lid kan worden en die de afdracht van 3 procent van supermarkten die het logo FarmerFriendly mogen dragen, zal verdelen over de leden. Een mooie constructie die mededingingproof is en op korte termijn verlichting kan bieden voor de veel te lage boereninkomens".