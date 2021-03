De gemeente verzoekt mensen om niet meer naar Park Lepelenburg en het Wilhelminapark toe te komen. De politie stuurt bezoekers weg.

Veel mensen zijn woensdag naar de Utrechtse parken getrokken. Volgens een woordvoerder van de gemeente Utrecht is het op alle bekende Utrechtse hotspots daarom druk, maar park Lepelenburg en het Wilhelminapark zijn uitschieters. "Het is te vol, mensen kunnen zich niet meer aan de 1,5 meter houden en we zien te grote groepen."

Bezoekers zijn al vanaf woensdag 13.00 uur gewaarschuwd, want vanaf dat moment was het al te druk, zegt de woordvoerder. "Daarom worden ze nu door de politie met klem verzocht om te vertrekken." Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen wegens groepsvorming.