De gemeente Utrecht gaat meer doen om mensen die uit de gevangenis komen op het rechte pad te houden. Dat schrijft burgemeester Sharon Dijksma in een brief aan de gemeenteraad.

Jaarlijks keren ruim zevenhonderd Utrechtse gedetineerden terug naar de stad en om te voorkomen dat ze na het uitzitten van een gevangenisstraf opnieuw de fout in gaan, komt de gemeente met een zogenoemde plusprogramma, waarin alle betrokken partijen vanaf de eerste dag van de detentie samenwerken.

"Om het perspectief van (ex-)gedetineerden te verbeteren en daarmee de kans op recidive te verminderen, is een verschuiving nodig van perspectief: niet vanaf dag één van de vrijlating een gedetineerde in beeld, maar vanaf dag één van de detentie al bezig met de blik op buiten", zegt Dijksma.

Uit landelijke cijfers blijkt dat bijna de helft van alle mensen die een gevangenisstraf hebben uitgezeten binnen twee jaar opnieuw veroordeeld wordt. Mensen met schulden, zonder werk of zonder huisvesting hebben de grootste kans om weer de fout in te gaan, zo blijkt uit de Monitor nazorg ex-gedetineerden 2020.

"Ook in Utrecht zien we dat veel (ex)-gedetineerden te maken hebben met achterliggende problematiek", aldus Dijksma. "Veel van hen vragen niet om hulp omdat ze dat niet willen of niet kunnen, bijvoorbeeld door een licht verstandelijke beperking."

Om hen toch de hulp te bieden die ze nodig hebben, moet er meer samenwerking tussen betrokken partijen komen, waarin de gemeente de regie neemt. Dijksma wijst in haar brief op het belang van goede samenwerking. "Regie op de gezamenlijke opgave ontbreekt nu. Alle partijen werken hard, maar er is niet één organisatie met zicht op het geheel."

Ook moet de hulpverlening buiten en tijdens de detentie meer een geheel worden. De inzet voorafgaand aan detentie stokt vaak wanneer iemand in de gevangenis terechtkomt. "De risico's op recidive zijn juist groot bij gedetineerden die niet zelf om hulp vragen, maar wel veel achterliggende problematiek hebben."

Het komende jaar komen tachtig tot honderd Utrechtse (ex)-gedetineerden onder een vergrootglas te liggen in het plusprogramma. "Dit gaat veel van ons vragen. Een belangrijke verandering", aldus Dijksma.