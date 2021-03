Horecaliefhebbers kunnen vanaf woensdag 14 april tot zaterdag 17 april terecht bij een van de vijf Utrechtse cafés die deelnemen aan het testevenement Fieldlab Cafés. Het gaat om de cafés Hofman, De Beurs, Ubica, VinVin en 't Oude Pierement. Inschrijven kan vanaf volgende week.

Onderzoeksorganisatie TNO zal dan onderzoeken of gasten en het personeel in het restaurant zich houden aan de coronamaatregelen en -afspraken. De uitkomst van het evenement zal gebruikt worden om te bekijken of en hoe cafés en kroegen weer veilig open kunnen.

Geïnteresseerden moeten zich van tevoren inschrijven via de website van het evenement en kunnen kiezen uit tijdslots van anderhalf uur of drie uur. Alle deelnemers, zowel gasten als personeelsleden, moeten van tevoren een negatieve testuitslag tonen.

"De inzichten die met deze proef in Utrecht worden opgedaan, zijn van belang voor de heropening van cafés in heel Nederland. Dat is een belangrijk lichtpunt voor alle horecaondernemers en hun gasten", zegt burgemeester Sharon Dijksma over de proef.

Het testevenement werd enige tijd geleden al aangekondigd. Hiervoor wees het kabinet de binnenstad van Utrecht aan als proeflocatie. Eigenlijk wilde burgemeester Dijksma dat ook de restaurants in de stad weer voorzichtig de deuren zouden openen, maar dat voorstel werd snel afgeschoten. Als alternatief mag in Utrecht nu de bovengenoemde proef met cafés worden georganiseerd.