In veel parken in Utrecht is het dinsdagmiddag te druk. Om die reden verzoekt de politie mensen om niet meer te komen. Het gaat om onder meer het Wilhelminapark en het Griftpark.

Wijkagenten van de politie Utrecht-Oost vragen het publiek via sociale media om een bezoek achterwege te laten. Vooralsnog wordt er echter niet grootschalig ingegrepen, de gemeente Utrecht heeft ook nog geen ontruiming aangekondigd.

Een woordvoerder van de gemeente wijst erop dat agenten mensen ter plekke zullen aanspreken als ze te dicht op elkaar zitten. Daarnaast roept de gemeente mensen op om eerst zelf na te denken voordat ze een te druk park bezoeken.

Het is dinsdag de eerste landelijke warme dag van het jaar. In De Bilt was het rond 14.50 uur 20 graden Celsius. In Amsterdam en Maastricht zijn eerder op de dag al parken ontruimd omdat er te veel mensen waren. Vooralsnog gebeurt dat in Utrecht niet.